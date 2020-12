Doku kan de hoge verwachtingen in Rennes (nog) niet inlossen: "We dachten dat die jongen daar mirakels zou verrichten"

0 goals en 0 assists, dat is het trieste bilan van Jeremy Doku na twaalf wedstrijden in het shirt van Rennes. Voor een speler met een prijskaartje van zo'n 26 miljoen euro, hadden 'Les Rouge et Noir' wel iets meer return on investment verwacht.

Er zijn ook wel verzachtende omstandigheden, ook Rennes is wat op de dool. Vorig jaar dé revelatie van de Franse competitie en nu slechts op een negende stek in de Ligue 1. Vorig weekend gingen ze nog in eigen huis onderuit tegen Lens (0-2). Nicolas Holveck, de voorzitter van Stade Rennais, geeft toe dat hij zowel Doku als de eigen ploeg wat verkeerd ingeschat heeft. "We hebben getwijfeld, want het was nog een jonge speler in een ploeg die er al veel telt", vertelt hij aan Ouest-France. "Maar op het moment dat hij tekende, stonden we eerste en gaf de ploeg blijk van een enorme collectieve kracht. We dachten dat die jongen daar mirakels zou verrichten."