Lazio staat op scherp voor levensbelangrijk treffen met Club Brugge: "We azen al 20 jaar op overwintering in de Champions League"

Niet alleen bij Club Brugge dromen ze van een Europese lente in de Champions League. Het Lazio dat blauw-zwart dinsdagavond partij zal geven zal van een heel ander niveau zijn dat in de heenmatch in Jan Breydel.

Lazio zal het zonder spits Vedat Muriqi en Senad Lulic moeten doen, maar kan in tegenstelling tot de wedstrijd in Jan Breydel wel beschikken over hun absolute topspits Ciro Immobile. Alweer goed voor zes competitietreffers en vier goals in de Champions League dit seizoen. Lazio-coach Simone Inzaghi liet op de persbabbel voorafgaand aan de partij duidelijk het belang zien van de wedstrijd. "We moeten er ons van bewust zijn dat we sterk voor de dag moeten zijn om Club Brugge te verslaan. "Wij willen geschiedenis schrijven en azen al 20 jaar op overwintering in de Champions League. Het is een finale voor ons", besluit de broer van Benevento-coach, Pippo Inzaghi. #Inzaghi šŸ—£ Chiederò ai ragazzi di arrivare la sfida nel modo giusto, ma con la menta libera. Dobbiamo essere consapevoli d'essere una squadra forte che può battere il @ClubBrugge #UCL #LazioBrugge — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 7, 2020