Loting WK 2022: Rode Duivels loten haalbare kaarten en vele oude bekenden

Maandagavond 7 december weten de Rode Duivels wat er moet gebeuren om op het WK 2022 terecht te komen. De loting zal opnieuw veel duidelijk maken wat betreft de kansen om daar te raken.

De loting begon - uiteraard - met een eerbetoon aan Diego Maradona, die Argentinië in 1986 wereldkampioen maakte.

Als het van u afhing, dan mochten we in een groep terechtkomen met Zweden, Noord-Ierland, Luxemburg en Andorra. Uiteindelijk kregen we met Wales, Tsjechië, Wit-Rusland en Estland vier andere landen voor de kiezen.

Wales lijkt de moeilijkste tegenstander en kwamen we de voorbije kwalificatiecampagnes (en op het EK 2016) al meermaals tegen, ook tegen Tsjechië en Estland speelden we deze eeuw al in voorrondes.

Groep A:

Portugal

Servië

Ierland

Luxemburg

Azerbeidzjan

Groep B:

Spanje

Zweden

Griekenland

Georgiëā€‹

Kosovo

Groep C:

Italië

Zwitserland

Noord-Ierland

Bulgarije

Litouwen

Groep D:

Frankrijk

Oekraïne

Finland

Bosnië-Herzegovina

Kazachstan

Groep E:

België

Wales

Tsjechië

Wit-Rusland

Estland

Groep F:

Denemarken

Oostenrijk

Schotland

Israël

Far Oer

Moldavië

Groep G:

Nederland

Turkije

Noorwegen

Montenegro

Letland

Gibraltar

Groep H:

Kroatië

Slowakije

Rusland

Slovenië

Cyprus

Malta

Groep I:

Engeland

Polen

Hongarije

Albanië

Andorra

San Marino

Groep J:

Duitsland

Roemenië

IJsland

Noord-Macedonië

Armenië

Liechtenstein

De Rode Duivels hebben hun eerste plaats op de FIFA-ranking vastgehouden en zijn daardoor uiteraard ook reekshoofd bij de loting van de kwalificaties voor het WK 2022 op 7 december.

Frankrijk, Engeland, Duitsland, Italië, Spanje, Nederland, Denemarken, Kroatië en Portugal worden vermeden in de loting.

Haalbare kaarten?

Bovendien komen de Duivels in een reeks van vijf terecht, zodat ze zich eind 2021 kunnen focussen op de halve finales van de Nations League. Een haalbare loting is dan ook wat ze gaan krijgen, dat sowieso.

De groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, de nummers twee krijgen - samen met de twee hoogst gerangschikte groepswinnaars uit de Nations League die niet in de top-2 raken - nog een dubbele barrage als opvangnet. Zelfs als de Belgen dus niet in de top-2 zouden raken, hebben ze dus nog een opvangnet.

Droomloting

Het is dan ook maar de vraag: wat is uw droomloting? Toch wat hopen op iets of wat van tegenstand of echt alleen maar kleine landjes? Of hoopt u vooral op leuke verplaatsingen - wie weet is er volgend jaar opnieuw wat mogelijk mét supporters? Laat het ons weten en kies een land uit elke pot!