Stuurt Anderlecht basispion naar de uitgang? Middenvelder toont te diepe dalen en mag vertrekken

Peter Zulj was sinds de aanstelling van Vincent Kompany als coach van RSC Anderlecht quasi zeker van een basisplaats. Afgelopen weekend was er echter geen plaats voor de Oostenrijker in de wedstrijdselectie. Zijn de dagen van de middenvelder geteld?

Enkel een coronabesmetting had Peter Zulj dit seizoen uit de basis gehouden. Vincent Kompany deed er de voorbije maanden dan ook alles aan om de Oostenrijker om te scholen tot een verdedigende middenvelder. Zonder succes?

Zulj heeft zeker en vast goede wedstrijden gespeeld, maar de dalen in zijn spel - denk maar aan de wedstrijd op het Kiel - waren vaak véél te diep. Volgens onze informatie ziet ook Kompany in dat de queeste onbegonnen werk is.

Bovendien ziet The Prince in Marco Kana een ideale stofzuiger én gelooft de voormalige Rode Duivel rotsvast in het talent van Kristian Arnstad. In januari keert ook Adrien Trebel terug uit de lappenmand en is het rijk van Zulj helemaal uit.

Op naar de uitgang?

RSC Anderlecht denkt er dan ook aan om hem te verkopen. Het contract van de 28-jarige middenvelder loopt medio 2022 af. In eigen land heeft de Oostenrijker nog voldoende krediet op de rekening staan om een mooie transfer te maken.