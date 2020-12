Dé redding voor Real Madrid? Zidane recupereert twee héél belangrijke pionnen voor allesbeslissende wedstrijd

Zinedine Zidane heeft héél goed nieuws gekregen uit de ziekenboeg. Real Madrid recupereert twee defensieve sterkhouders voor de allesbeslissende wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach.

Real Madrid moét winnen van Borussia Mönchengladbach om na de jaarwisseling nog te blijven dansen op het Kampioenenbal. In het andere geval heeft De Koninklijke het eigen lot niet in eigen handen.

Maar... Sergio Ramos is terug. En sinds de (eerste) coronalockdown is gebleken hoe belangrijk de aanvoerder voor Real Madrid is. En er is meer goed nieuws: ook Dani Carvajal is fit om zijn rentree te maken.