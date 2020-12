Standard verliest opnieuw twee dure punten: "Momenteel heeft hij niet het vertrouwen van de coach en een speler teert daarop"

Standard leek op weg naar de volle buit tegen KV Mechelen, maar in het slot van de wedstrijd liep het opnieuw mis: 2-2 dankzij Walsh. "Natuurlijk is er zeer veel frustratie."

"Dit is een heel grote ontgoocheling, natuurlijk is er zeer veel frustratie", aldus Noé Dussenne na de 2-2 eindstand.

"We waren goed aan de match begonnen, met veel hoge pressing en we hadden echt wel genoeg kansen. We moesten deze match gewoon winnen en de match doodmaken na de 2-1", vond de verdediger.

Vertrouwen

"Maar goed, het is een gelijkspel. We hadden echt graag gewonnen. We verliezen twee punten in het slot van de wedstrijd."

De grote gemiste kans van Avenatti? "Hij heeft momenteel niet het vertrouwen van de coach en een speler teert daarop. Hij werkt hard om zijn beste niveau te halen."