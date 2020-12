Opvallend: de twee clubs uit Brugge rekruteren het jongst, Real Madrid spant de kroon in Europa

Het CIES heeft in zijn wekelijkse brief dit keer het thema aangesneden van de rekrutering en de zoektocht naar jong talent van de Europese clubs. In België blijken de twee clubs uit Brugge- Club en Cercle- helemaal bovenaan het ranglijstje te staan.

Het CIES heeft het Europese klassement bekendgemaakt van de clubs die de jongste spelers transfereren, door de gemiddelde leeftijd te berekenen van de transfers van de desbetreffende clubs (het gaat hier niet over spelers uit het reserve-elftal of het eigen opleidingscentrum). Club Brugge is de eerste Belgische club met een gemiddelde leeftijd van 23,2 jaar en staat daarmee op een 24ste stek. Cercle Brugge volgt op korte afstand met een gemiddelde van 23,5 jaar. Moeskroen maakt met 23,6 jaar de top drie volledig. Europa In gans Europa is CSKA Moskou de leider met een gemiddelde van 21,4 jaar gevolgd door FC DAC 1904 (Slowakije) en Heerenveen (Nederland). De eerste club uit een G5-competitie is Real Madrid met een gemiddelde van 22,2 jaar.