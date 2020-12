Wat met Vincent Kompany na zoveelste puntenverlies en 3 op 12? Bestuur Anderlecht is duidelijk

De cijfers van Vincent Kompany bij Anderlecht zijn matig, de voeling met de top raakt stilaan verloren. En toch ...

Het nieuwe puntenverlies tegen Zulte Waregem was pijnlijk, de kloof met leider Genk is zo acht punten geworden.

En laat het Genk van ex-coach John van den Brom nu vrijdag net de nieuwe tegenstander zijn van paars-wit.

Geen reden tot paniek

Reden tot ongerustheid of paniek is er echter niet. Iedereen binnen het bestuur blijft achter Vincent Kompany staan.

"We doen niet mee aan gazettenpraat. We wisten dat er moeilijke momenten zouden zijn, maar we zien elke dag hoe hard er gewerkt wordt. Dat zit goed", klinkt het bij Het Laatste Nieuws.