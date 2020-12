De Bleeckere geeft ref in KVO-Gent gelijk: "Zijn arm is weg van het lichaam en boven schouderhoogte"

Hein Vanhaezebrouck zette er een boompje over op na de match, maar de strafschop die Oostende kreeg, was volgens de letter van de wet dus correct. Dat bevestigde ook Frank De Bleeckere.

In minuut 70 wordt een bal in het strafschopgebied van KAA Gent getrapt. KAA Gent-verdediger Andreas Hanche-Olsen (nr. 21) kopt de bal weg op de arm/hand van medespeler Elisha Owusu (KAA Gent/nr. 6). Zijn arm is weg van het lichaam en boven schouderhoogte. Hij maakt daardoor zijn lichaam onnatuurlijk groter.

De scheidsrechter laat verder spelen en bij de eerstvolgende spelstilstand vraagt de VAR een on field review. Na het zien van de beelden besluit de scheidsrechter een strafschop toe te kennen aan KV Oostende.

Het Referee Department gaat akkoord met de VAR-interventie en de eindbeslissing van de scheidsrechter.