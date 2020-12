Dit siert Van den Brom: "Waarom zou ik daarvoor de pluimen op mijn hoed steken? Ik heb hem dat niet gevraagd"

Genk speelde een heel sterke wedstrijd tegen Antwerp. Dat had ook veel te maken met de positiewissels bij de Limburgers, waar Antwerp maar geen grip op kreeg. Daniel Munoz was daar het beste voorbeeld van.

Munoz leverde onverwacht twee assists af. Naast het in bedwang houden van Refaelov dweilde hij telkens de rechterflank af, waardoor de verdediging van Antwerp de organisatie kwijt was. Tactisch goed gezien van John van den Brom. Of toch niet?

In Extra Time werd er gisteren over nagekaart en Van den Brom was doodeerlijk. "Ik heb hem dat niet gevraagd. Waarom zou ik de pluimen daarvoor op mijn hoed steken? Ik vind het schitterend dat mijn jongens initiatief nemen. Ik hou ervan dat ze door elkaar lopen en elkaars positie innemen. Maehle en Munoz deden dat schitterend."