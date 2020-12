Alles of niks voor Romelu Lukaku en wat staat er nog op het spel in de Champions League op woensdag?

In vier groepen - waaronder die van Club Brugge - weet iedereen al waar hij staat, maar ook op woensdag wordt er opnieuw heel wat voetbal gespeeld. En dat kan nog leuke dingen opleveren.

Ook op woensdag komen met Bayern München, Real Madrid, Liverpool en Manchester City opnieuw heel wat favorieten in actie voor hun vierde Europese wedstrijd van het seizoen in de Champions League. Welke scenario's liggen nog op stapel?

Groep A

Bayern München is met 13 op 15 al (langer) zeker van groepswinst, voor de tweede en derde plaats kan het nog spannend worden. Salzburg (4 punten) moet in eigen huis winnen van Atlético Madrid (6 punten) voor de tweede plaats, Lokomotiv Moskou (3 punten) moet stunten in München en hopen dat Atlético niet verliest om derde te worden.

Groep B

Borussia Mönchengladbach (8) trekt naar Real Madrid (7), terwijl het Internazionale (5) van Lukaku Shakhtar Donetsk (7) ontvangt. De Italianen hebben hun lot niet in eigen handen: als ze winnen mogen Gladbach en Real niet gelijkspelen. Zonder overwinning is het Europese avontuur sowieso helemaal gespeeld.

Groep C

Manchester City is al zeker groepswinnaar, FC Porto al zeker tweede. Marseille moet bij Manchester City beter doen dan Olympiakos thuis tegen Porto voor de derde plaats.

Groep D

De meest eenduidige misschien. Liverpool is groepswinnaar, Midtjylland is uitgeschakeld en Ajax moet thuis winnen van Atalanta in een rechtstreeks duel om de tweede plek.

