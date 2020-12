Binnen de Pro League rijdt iedereen weer tegen elkaars kar: quid pro quo blijft er gelden

De Pro League gaat de beslissing om volgend seizoen drie dalers te hebben waarschijnlijk wel terugdraaien. Maar er zal nog heel wat water naar zee moeten vloeien, want er wordt weer aan 'quid pro quo' gedaan.

Je zal maar Waasland-Beveren, KV Oostende, KV Kortrijk of Zulte Waregem zijn, de vier clubs met het kleinste budget in 1A. Of eens tegenslag hebben volgend seizoen en een slecht seizoen draaien. De grootste vrees van heel de K11... Met alle goeie wil van de wereld om 1B te hervormen: ze weten dat het quasi een doodsvonnis is om te zakken.

Zeker met de coronacrisis en de economische gevolgen ervan. 1B gaat ook de volgende seizoenen niet (veel) aantrekkelijker worden. De inkomsten zijn gering en de investeringen om eruit te geraken enorm. OHL en Beerschot lukten er na verscheidene jaren in, maar wel met de (financiële) steun van kapitaalkrachtige buitenlanders.

Onvrede

De G5 (met bij uitbreiding Antwerp en Charleroi) wil luisteren naar hun verzuchtingen, maar dat gaat dan weer gepaard met de integratie van beloftenploegen in 1B. Vooral Genk, Anderlecht, Club Brugge en Standard trekken daarvoor de kar, want hun vier beloftenploegen zouden dan in 1B terechtkomen.

Niet op basis van criteria als jeugdopleiding, maar wel op basis van de resultaten van de eerste ploeg de laatste vijf jaar. Daar staat AA Gent dan weer voor op zijn achterste poten, want zij zien dat als een oneerlijk concurrentievoordeel. Bij de K11 is het dan weer een doorn in het oog dat CEO Pierre François mogelijk een nieuw contract krijgt en blijven ze de dubbele rol van voorzitter Peter Croonen hekelen.

Amateurs

En dan zijn er nog de amateurclubs, die de rest van de beloftenploegen zouden ontvangen in hun reeksen. Om hen te paaien zouden de licentievoorwaarden versoepeld worden, maar je moet je maar eens in de plaats van Cercle, Mechelen, Beerschot en OHL stellen, die miljoenen uitgaven om in orde te zijn met de licentievoorwaarden om in 1B te kunnen voetballen. Een akkoord is er dus zeker nog niet...