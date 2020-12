Veel voetballers en coaches kunnen in prijzen vallen op Gala Sportman/Sportvrouw van het Jaar

Binnen enkele weken kennen we opvolgers van Remco Evenepoel en Nina Derwael als sportman en sportvrouw van het jaar. Dat zou wel eens spannend kunnen worden.

Er zijn alvast heel wat voetballers en voetbalcoaches genomineerd om een prijs in de wacht te slepen op het Gala, want de genomineerdenlijst is bekend gemaakt.

Veel nominaties

Bij Sportman van het Jaar zijn met Tielemans, De Bruyne, Witsel, Lukaku en Mertens liefst vijf genomineerden.

Bij de Belofte van het jaar zien we Charles De Ketelaere en Jérémy Doku, bij Coach van het Jaar Leko, Clement en Martinez en ook de Rode Duivels én de Red Flames zijn genomineerd.