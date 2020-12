Waar mogen Club Brugge en Antwerp zich aan verwachten? Zo staat het er voorlopig voor ...

Op maandag 14 december gaan in totaal nog 48 Europese teams de bokalen in voor de loting van wat na Nieuwjaar allemaal nog op ons staat te wachten. Daarbij ook twee Belgische teams. Waar mogen zij op hopen of van dromen?

Club Brugge wist zich te verzekeren van een stekje als reekshoofd in de loting van de Europa League, omdat ze bij de vier beste derdes uit de Champions League komen. Daardoor ontlopen ze zeker Manchester United, Ajax en Shakhtar Donetsk, maar ook groepswinnaars uit de Europa League als AS Roma, Arsenal, Hoffenheim en Villarreal. Maandag loting Een iets haalbaardere kaart is dus mogelijk. Antwerp van zijn kant gaat op donderdagavond bij Tottenham ook op zoek naar diezelfde groepswinst. Als ze tweede worden, kunnen ze sowieso niet tegen Club Brugge uitkomen in de zestiende finales. Tottenham zou dat eventueel wel kunnen - het zou een van de zwaarste lotingen voor blauw-zwart kunnen worden. Donderdag rond 23 uur weten we uiteraard nog veel meer over hoe en welke lotingen er allemaal mogelijk zijn voor zowel Club Brugge als Antwerp. Voor de Champions League is er ondertussen wel al helemaal zekerheid. Reekshoofden: Bayern München, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus, PSG

Niet-reekshoofden: Atlético Madrid, Mönchengladbach, Porto, Atalanta, Sevilla, Lazio, Barcelona, Leipzig