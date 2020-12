KV Mechelen maakt winstcijfer bekend, terwijl Dieter Penninckx stapje opzij zet

KV Mechelen pakte op de eigen webstek uit met tweedelig nieuws. De club maakte een positieve jaarrekening bekend. Ook Dieter Penninckx gaf wat uitleg bij zijn rol in de club.

435.678 euro, dat is het winstcijfer over de periode 1 juli 2019 - 30 juni 2020 dat KV Mechelen donderdagavond bekendmaakte. De club kan dus een positief cijfer voorleggen, ondanks enkele moeilijke coronamaanden.

Straffe inspanningen

"De hele club heeft straffe inspanningen gedaan. Van besparingen bij spelers, staf, personeel en medewerkers tot een slim transferbeleid en de onvoorwaardelijke steun van onze supporters en partners", legde algemeen directeur Frank Lagast uit.

Verder was er ook wat meer duidelijkheid over Dieter Penninckx, die in opspraak was gekomen na het faillissement van zijn modebedrijf FNG. "

Ik heb besloten om mijn bestuursmandaat tijdelijk niet uit te oefenen en mij door een waarnemer in de officiële vergaderingen van de club te laten vervangen; dit alles in het teken van maximale rust binnen de geweldige club die KV Mechelen is. Ik ben en blijf supporter in hart en nieren."