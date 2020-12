Kompany maakt zich grote zorgen over Verschaeren: "Hopelijk is het minder erg dan we denken"

Het is hopen op het beste, maar tegen beter weten in. Yari Verschaeren moet nog verder onderzocht worden, maar op Anderlecht vrezen ze het ergste.

Het kan de enkel, het kuitbeen, de knie of alles daar tussen zijn... "Yari, dat wordt slecht nieuws denk ik. We hebben deze match ook voor hem gewonnen. Hij zag af toen we hem zagen. Ik heb geen twijfel dat hij sterker terugkomt, maar we hopen dat het minder erg is dan we denken. Morgen zullen we meer weten na alle onderzoeken. Cullen? Die zal er morgen iets minder mooi uitzien, maar het valt mee."

Ook bij Genk moest er iemand van het veld. Carlos Cuesta werd met een hoofdblessure naar het ziekenhuis gevoerd. "Het zag er niet goed uit, maar ik heb nog geen nieuws", zei John van den Brom.