Talent van Club NXT debuteert drie weken na 16e verjaardag

Club Nxt kon vrijdag geen tweede keer stunten tegen Westerlo. Na het 1-1 gelijkspel op 14 november wonnen de Kemphanen met 2-1 op speeldag 14. Bij de Brugse beloften maakte Mathis Servais zijn debuut.

In minuut 87, toen de 2-1 eindstand al op het scorebord stond, kwam Mathis Servais Arne Engels vervangen. Voor de 16-jarige Namenaar was het zijn debuut in het profvoetbal.

Gevormd bij Charleroi

Een debuut op erg jonge leeftijd, want de winger is nog maar net 16 jaar geworden. Op 23 november blies Servais zestien kaarsjes uit. In de vorige confrontatie tegen Westerlo (14/11) kon hij zelfs niet worden opgesteld.

Servais is opgeleid bij Sporting Charleroi en stapte in de zomer van 2019 over naar Club Brugge, waar hij nu ervaring kan opdoen in eerste klasse B.