Assistenten beschrijven voetbaldier Ivan Leko: "Leko gunt zichzelf geen rust"

Ivan Leko werkte eerder al met Edward Still en Rudy Cossey bij Club Brugge samen. De twee assistenten zijn dan ook perfect geplaatst om Leko als trainer te typeren. "Alles is vollenbak bij hem", klinkt het.

Het duel van zondag tegen Club Brugge wordt geen alledaagse partij voor Ivan Leko. De Kroaat, die bezeten is van het spelletje, wil maar wat graag de scalp van zijn ex-club nemen.

In Gazet van Antwerpen vertellen Rudy Cossey en Edward Still, Leko's assistenten bij Antwerp, vrijuit over de T1. "Nooit is hij ontspannen, het hele jaar door zitten we op een sneltrein. De energie die jullie zien tijdens wedstrijden, steekt hij ook in elke training", aldus de ervaren Cossey.

"Hij gunt zichzelf geen rust. Zo laten veel coaches de training daags na een wedstrijd over aan de assistenten. Dat is bij Ivan niet het geval."

"Voetbal is zijn leven en hij trekt ons daarin gewoon mee. Tijdens het ontbijt en lunch spreken we dan over matchen in Italië, Engeland, Spanje", besluit Still.