Aderlating voor Club Brugge tegen Antwerp: drie coronagevallen, waaronder Ruud Vormer

Pech voor Club Brugge. Blauw-zwart komt gehavend uit de meest recente coronatesten. Drie spelers zijn besmet met het longvirus.

Het zou gaan om Ruud Vormer, Siebe Schrijvers en Ethan Horvath. Vooral het gemis van de Nederlander, de aanvoerder van Club Brugge, is een aderlating. Philippe Clement moet door de afwezigheid van Horvath voor een nieuwe reservedoelman kiezen. Wellicht schuift Nick Shinton een plaatsje op in de pikorde.

Uitstel vragen aan de Pro League kan niet, want daarvoor moeten er minstens zeven spelers besmet zijn. Club speelt op 17 en 20 december tegen respectievelijk KV Mechelen en KAA Gent. Of het drietal dan al inzetbaar is, is nog niet duidelijk.