Cyriel Dessers onder indruk van aanpak Anderlecht: "Nooit zoveel tactische problemen bezorgd"

Racing Genk kende een heel moeilijke vrijdagavond in het Lotto Park. Anderlecht zette goed druk, waardoor de machine bij de Genkse spelmakers niet op toerental kwam. Ook de ingevallen Cyriel Dessers kon het tij niet keren.

Dessers mocht de laatste twintig minuten opdraven. Ook met hem erbij kon Racing Genk geen kans bijeen voetballen. "We hebben een heel moeilijke avond gehad", gaf Dessers toe na de partij. "Anderlecht is de eerste ploeg die ons op tactisch vlak zoveel problemen bezorgde. Hun pressing was echt erg goed, vooral in de eerste helft."

"Ik denk dat ze heel wat beeldmateriaal van ons bekeken hebben. Op het einde van de match probeerden we wat meer te drukken, maar ze bleven erg solide. En slimmer ook."

En zo komt er een einde aan de zegereeks. Voor het eerst sinds half september ging Racing Genk onderuit. "Elke reeks kent een einde. Dit moet voor ons een nieuw begin worden. Dit team heeft veel kwaliteiten. Dat hebben we al veelvuldig bewezen, dus dat kan niet ineens verdwenen zijn", besluit Dessers.