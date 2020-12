Hieraan merken Leko's assistenten dat Antwerp nog niet als een echte topclub wordt beschouwd

Antwerp heeft zich op korte tijd aan de top van het Belgische voetbal gezet. De Great Old plaatste zich sinds de terugkeer in 1A in 2017 twee keer voor play-off 1, overwintert Europees en won de Beker van België.

Maar toch voelt de technische staf van Royal Antwerp FC dat ze nog niet dezelfde status genieten zoals de gevestigde topclubs in België. Edward Still en Rudi Cossey, Ivan Leko's assistenten bij Club Brugge en Antwerp, voelen dat zo aan. Zondagmiddag "Ik begrijp ­bijvoorbeeld niet dat wij na een ­Europese uitmatch op donderdagavond alweer aan de bak ­moeten op zondagmiddag. We horen nog niet bij de grote mensen, maar ze voelen de druk wel toenemen", legde Cossey uit bij Gazet van Antwerpen. "Terwijl dat perfect ’s avonds kan (over de match van zondagmiddag, nvdr.)", voegde Still er aan toe. "Enkele uren ­maken in de recuperatie een groot verschil."