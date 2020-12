Sambi Lokonga was de patron bij Anderlecht: "Deze zege is voor Yari"

Sambi Lokonga acteerde vrijdag tegen Racing Genk op een hoog niveau. Als aanvoerder ging hij ook het brandje tussen Vlap en Nmecha blussen bij de penaltyfase. Dat als 21-jarige, faut le faire! Ook Paul-José Mpoku zag dat zijn broertje het goed deed. Op Twitter gaf hij Marc Degryse lik op stuk.

Voor de camera van RTBF gaf Lokonga toe dat de aanvoerdersband hem goed doet. "Ik probeer een voorbeeld te zijn voor de ploeg en die stap extra te zetten. We moeten blij zijn met deze zege, maar we beseffen ook dat we het moeilijk hebben om een reeks neer te zetten. Vanaf morgen is het dus weer de blik naar de volgende wedstrijd."

De zege werd wel overschaduwd door de zware blessure van Yari Verschaeren. Er wordt gevreesd voor een kuitbeenbreuk. "Dat doet ons pijn, Yari kwam van erg ver terug. Deze zege dragen we dan ook aan hem op. We hebben allemaal gestreden voor Yari."

Ook Paul-José Mpoku was duidelijk onder de indruk van de prestatie van zijn broer. Op Twitter had hij een duidelijke boodschap voor Marc Degryse, die eerder heel wat kritiek uitte op Sambi Lokonga.