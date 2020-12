Vanzeir over zijn 'mislukte' passage bij KV Mechelen: "Het bekende verhaal van de ketchupfles hé"

Dante Vanzeir zit aan 12 goals in 13 wedstrijden voor Union. De Limburgse spits leeft weer op onder Felice Mazzu. En dat na een moeilijk jaar bij KV Mechelen...

Vanzeir kwam er nooit echt in beeld als vaste basispion. "Ik ben zelfkritisch en besef dat ik daar mijn vorm niet heb gehaald”, vertelt hij in HBvL. “Ik miste de statistieken, maar als ik een paar matchen kon blijven staan, waren de goals misschien gekomen. Het bekende verhaal van de ketchupfles, hé."

"KV lichtte de aankoopoptie niet en ik kwam terug in de C-kern van Genk terecht. Er was daar geen toekomst meer voor mij. We gingen op zoek naar een andere club en ik had voorstellen uit 1A, 1B en Nederland op zak.”

Maar Felice Mazzu kon hem overtuigen. “In de paar weken dat ik Felice als trainer had bij Genk voelde ik een klik. Hij weet hoe je mij het beste kan gebruiken. Union is ook gewoon een mooie club met een rijke geschiedenis en een speciaal stadion. Toen ik de club bezocht was ik positief verrast over hoe professioneel het eraan toegaat.”