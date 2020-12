Zit corona er voor iets tussen? Opnieuw vallen twee spelers in JPL geblesseerd uit met zelfde blessure: "Schrik dat het voor een tijdje zal zijn"

Opvallend beeld in de strijd tussen KV Kortrijk en OH Leuven was dat beide ploegen een speler met dezelfde blessure zagen uitvallen. Eentje die dit seizoen helemaal schering en inslag is. Een corona-effect?

Vlak voor rust wilde Lucas Rougeaux een bal ontzetten, maar trok er iets in zijn hamstrings en zo was het meteen einde partij. Na rust overkwam Kristiyan Malinov van OH Leuven exact hetzelfde. "Het waren duidelijk de hamstrings bij Malinov", aldus Marc Brys. "Ik heb wel schrik dat het voor een aantal weken zal zijn bij dat type letsels." Corona-effect? "Hij heeft de voorbije weken niet superveel gespeeld en zat vorige week op de bank, dus aan frisheid zal het niet gelegen hebben. Het was een moeilijk veld en een fysieke wedstrijd, maar dan nog. We zien heel veel hamstringletsels de laatste weken." Een idee dat ook door Yves Vanderhaeghe werd bijgetreden: "Wij hebben er ook al enkele gehad dit seizoen. Er werd naar corona gekeken, omdat veel spelers vooral op uithouding zouden hebben getraind. Misschien, maar we zijn nu toch al een tijdje bezig aan het seizoen ondertussen ..."