Algemene Vergadering Pro League: jaar langer 18 teams in 1A en meer beloftenteams in 1B? Dit ligt vandaag op tafel

Vanmiddag staat een nieuwe algemene vergadering van de Pro League op het programma. Daarin hakken ze enkele belangrijke knopen door over het competitieformat van volgend seizoen. Een jaar langer 18 teams in 1A lijkt een uitgemaakte zaak.

Lijkt, zeggen we. Vorig seizoen bleek immers meer dan eens dat bijna uitgemaakte beslissingen van de algemene vergadering in extremis van tafel geveegd werden.

Vanmiddag zitten de profclubs samen en dit ligt op tafel:

- seizoen langer met 18 ploegen in 1A: Normaliter zouden er volgend seizoen drie dalers zijn in 1A. Door de impact van de coronacrisis op de clubs wil de Pro League dit met een seizoen uitstellen, waardoor er ook nog in 2022-2023 18 teams in 1A zullen uitkomen.

- meer (beloften)teams in 1B (en Eerste Nationale): Anderlecht, Racing Genk en Standard willen hun beloftenteams laten toetreden tot 1B. AA Gent, Charleroi en Antwerp gaan akkoord met een plekje in Eerste Nationale, mits ze kunnen promoveren.

- amateurclubs gaven eerder al aan dat ze beloftenteams liever niet zagen toetreden. Zij worden gepaaid door de Pro League met het feit dat de licentievoorwaarden voor promotie naar 1B versoepeld worden.