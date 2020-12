Vergevorderde maatregelen bij KAA Gent, dat ook een positief coronageval heeft: "Het beestje is niet weg, helemaal niet"

AA Gent pakte op zondagavond een belangrijke driepunter in het duel tegen Standard. Rest de vraag: wat met het coronaverhaal de komende weken en maanden? Hein Vanhaezebrouck neemt alvast concrete maatregelen.

Bij Gent is er ook opnieuw een positief coronageval met Dylan Mbayo. "Hij is thuisgebleven van het duel in Hoffenheim en achteraf bekeken is het misschien een goede zaak dat hij met niet te veel spelers in contact is geweest."

Minibubbels

"We blijven maatregelen nemen tegen corona. We werken binnen de club nu ook met minibubbels onder de spelers", aldus Vanhaezebrouck in zijn relaas.

"Alles wat niet matchgerelateerd is, is dus in kleinere bubbels. In elke bubbel zit ook een speler die eerder al eens corona opliep in de mate van het mogelijke. Het beestje is niet dood, dus we moeten waakzaam blijven."