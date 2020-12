Wederkerende fouten en bepaalde individuele prestaties frustreren Vrancken: "Over die twee jongens niet tevreden"

Na promotie en bekerwinst en een schitterend seizoen als promovendus zijn het voor Wouter Vrancken nu heel andere tijden. De trainer van KV Mechelen ziet hoe dezelfde fouten steeds weer in zijn elftal sluipen. Tegen Waasland-Beveren ontgoochelden de invallers hem ook grotendeels.

Nadat KV Mechelen thuis tegen Kortrijk en Beerschot bij een voorsprong al een rode kaart pakte en zo alsnog de punten weggaf, trapte het tegen Waasland-Beveren in dezelfde val. "Het is opnieuw door een rode kaart dat we een wedstrijd uit handen geven. Ook enkele tegendoelpunten worden lachwekkend weggegeven", stelt Wouter Vrancken vast.

Ook op de bewuste fase kwam Vrancken nog terug. "De enige verzachtende omstandigheid is dat vlak voor die rode kaart viel er een penaltyfase was op Rob Schoofs. Na de omschakeling gaan we tweemaal onnodig uitstappen. Er was geen nood om daar die overtreding te maken. We konden nog best meelopen. We worden iedere keer genekt door individuele fouten."

Defour enige pluspunt

Het was door de uitsluiting ook bijsturen om de balans op het middenveld te herstellen. "Het enige pluspunt is dat Steven Defour er weer bijkwam, wat niet voorzien was, en een goed niveau haalde. Hij had vooraf aangegeven dat hij wel twintig minuten wou proberen, maar het anders teveel risico was. Nood breekt wet. Over die twee andere jongens ben ik helemaal niet tevreden."

Een verwijzing naar de invalbeurten van Issa Kaboré en William Togui, die volgens de coach van Malinwa ondermaats waren. Kaboré kreeg nog wel een assist achter zijn naam, maar kon hem hiermee niet paaien. "Je hoopt dat die ook iets kunnen brengen, maar dat was allesbehalve het geval. Als je wisselt, wil je dat die invallers ook iets kunnen tonen. Hen inbrengen heeft meer slecht dan goed gedaan."

Niet bij iedereen evenveel overgave

Steven Defour was streng voor de mentaliteit die KV Mechelen aan de dag legde. Was dat volgens Vrancken ook een probleem? "Als je op het einde terugkomt tegen Eupen en Standard en telkens een punt pakt, is die overgave en mentaliteit er wel. Maar die was er nu niet bij iedereen."