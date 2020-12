Ze gaan er moeilijk uitgeraken: competitieformat (waar eerder akkoord over was) wordt zure appel

Hoe ze er juist gaan uitgeraken, is nog niet geweten, ook niet na de vergadering van gisteren. Binnen de Pro League zijn er heel wat verschillende meningen over het competitieformat, die nu door corona nog versterkt werden.

Begin er maar eens aan. Eigenlijk was er na het gehakketak net voor de huidige competitie een akkoord om uiterlijk in 2022 terug naar 16 ploegen te gaan in 1A. Dat zou betekenen dat er volgend seizoen drie zakkers moesten zijn. Maar dat lijkt niet te gaan lukken, want meer dan de helft van de Pro League beseft dat ze daar wel eens kunnen bij zijn.

Je hoeft maar een minder seizoen te spelen, zoals bijvoorbeeld KV Mechelen, en je zit met de gebakken peren, redeneren veel ploegen. Enkel de topclubs zijn vrij zeker dat ze niet in die situatie zullen terechtkomen. Ok, voor volgend seizoen dan geen drie zakkers, maar de bereidheid om naar 16 terug te gaan, is ook maar lauw (zeg maar koud) geworden.

Quasi niemand gelooft in een werkbare of overleefbare hervorming van 1B. Zakken - met de weinige reserves die de meeste clubs nu nog hebben - zou een doodvonnis betekenen. Het verklaart waarom er gisteren amper iets kon gezegd worden na de Algemene Vergadering. Ze komen er niet uit.

"Als jullie dit doen, doen wij dat..." Zo moet u die vergaderingen interpreteren. Quid pro quo. Maar er is weinig compensatie die opweegt tegen een mogelijke degradatie. Zeker gezien het integreren van beloftenteams de tv-gelden in 1B niet meteen gaat doen stijgen. Momenteel is er een impasse. Steeds meer stemmen gaan op dat een onafhankelijk orgaan de knopen zal moeten doorhakken.