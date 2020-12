Marc Van Ranst is duidelijk richting het profvoetbal: "Heb me daar toen ook enorm tegen verzet, maar maak me geen illusies"

Vanaf begin 2021 zullen er ook in België vaccins verspreid worden onder de bevolking. Daarbij zal met fases gewerkt worden.

Ook voor het profvoetbal lijkt een vaccin stilaan de enige oplossing om écht van het virus af te raken, want het aantal besmettingen binnen de Jupiler Pro League is weer aan het stijgen.

En dus zal er mogelijk snel een vaccin moeten komen bij de profvoetballers. Hopen op een voorkeursbehandeling? "Dat zal met zekerheid niet gebeuren", is Marc Van Ranst duidelijk in Het Nieuwsblad.

Geen prioritaire groep

"Profvoetballers zijn geen prioritaire groep. Ze horen niet tot een risicogroep, zijn geen 65+-plussers en ook geen zorgprofessionals."

In 2009 bij de Mexicaanse griep hadden Club Brugge en Anderlecht zich laten vaccineren: "Ik had me daar toen ook tegen verzet. Ik maak me geen illusies dat ze toch weer aan vaccinaties zullen geraken."