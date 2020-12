Noodlot slaat toe voor Charleroi-youngster Ken Nkuba: jeugdinternational scheurt kruisbanden in eerste basisplaats voor De Zebra's

Deze week won Charleroi na een lange tijd nog eens in de competitie. Dat deden ze op het veld van Cercle Brugge in een echte spektakelwedstrijd. Toch waren er veel betreurde gezichten na de wedstrijd. Charleroi-youngster Ken Nkuba viel uit met een zware blessure. Het verdict is zwaar.

Dinsdag won Sporting Charleroi in een spektakelwedstrijd op bezoek bij Cercle-Brugge. Het was al even geleden dat De Zebra's nog eens konden winnen, maar toch zagen we na het laatste fluitsignaal enkel bedrukte gezichten bij de bezoekers.

Want in minuut 22 mistrapte Ken Nkuba zich op het veld van Jan Breydel. De jonge aanvaller schreeuwde het meteen uit van de pijn en moest afgevoerd worden. Charleroi meldt dat de 18-jarige jeugdinternational zijn kruisbanden heeft gescheurd. In januari zal hij een operatie ondergaan. De kans is enorm klein dat Nkuba dit seizoen nog in actie komt.

😩 | Ken Nkuba schreeuwt het uit van de pijn en moet geblesseerd naar de kant. Beterschap, Ken! 🙏#ShowRacismTheRedCard #NoToRacism #CERCHA pic.twitter.com/Fnxi06jGNv — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 15, 2020

Het veelbelovende talent maakte deze zomer de overstap naar de A-kern van Charleroi. In zijn eerste basisplaats voor De Zebra's sloeg het noodlot dus meteen toe.