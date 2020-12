Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 18!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Yannick Thoelen. Een clean sheet zat er niet in, maar net als de rest van de Malinwadefensie had hij zich tegen de Brugse overmacht weinig te verwijten. In de eerste helft zorgde hij voor een paar knappe reddingen.

Verdediging

Achterin kiezen we voor vier personen. Olivier Deschacht en Cameron Humphreys zijn ons centrale duo. De twee hielden Mbokani & co in bedwang op weg naar een knappe 0-1 zege voor Essevee op De Bosuil. De eerste is nog lang niet versleten en toonde zich onverzettelijk, de andere is helemaal aan de oppervlakte gekomen.

Op links kiezen we voor de rushes van Kayembé van Charleroi, inclusief twee assist. Op rechts zetten we de hard werkende én scorende Castro-Montes.

Middenveld

Op het middenveld regelden Morioka voor Charleroi en Makarenko (1 doelpunt) voor Kortrijk de hele zaak op weg naar belangrijke driepunters. Ook het hele Gentse middenveld had niet misstaan in ons elftal, maar we wijken uit naar de flanken met de kwieke Bukari en de twee keer scorende Diatta.

Aanval

Nmecha hielp Anderlecht aan de drie punten met twee doelpunten, inclusief een panenka. Ook Ugbo scoorde twee keer, al ging hij achteraf met de hele ploeg wel kopje onder en dus opteren we voor Da Costa.

Dat levert dan onderstaand elftal op: