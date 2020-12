Officieel: Hongaars-toptalent Dominik Szoboszlai vertrekt naar RB Leipzig

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het ook officieel. Dominik Szoboszlai gaat vanaf januari aan de slag bij RB Leipzig.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het ook officieel. Dominik Szoboszlai kiest voor een avontuur in de Bundesliga en tekent bij RB Leipzig. Het is al de achtste speler van het Oostenrijkse Red Bull dat de stap zet naar het Duitse Leipzig.

Dominik Szoboszlai is een opkomend talent. De 20-jarige middenvelder was dit seizoen in Oostenrijk al goed voor 9 doelpunten en 10 assists in 21 wedstrijden. Hij werd ook de nationale held van Hongarije door in de absolute slotfase het winnende doelpunt te maken tegen Ijsland, waardoor Hongarije zich kon kwalificeren voor het EK. De middenvelder stond ondermeer in de belangstelling van Europese grootmachten zoals Manchester United, AC Milan, Arsenal, Liverpool en FC Barcelona.