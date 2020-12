Opvallende (en soms verrassende) data: dit zijn volgens de cijfers de beste spelers uit de Jupiler Pro League op verschillende vlakken

Wie zijn de beste spelers van de Jupiler Pro League? Dat is een vraag die elk jaar voor heel wat discussie zorgt. Al was het maar om de Gouden Schoen toe te kennen. Maar je kan het ook objectief proberen te bekijken.

Met statistieken alleen kom je er niet meer in het voetbal anno 2020. Het CIES heeft met data verzameld door InStat een poging gewaagd om even te kijken wie dit seizoen de beste spelers zijn op een aantal onderdelen van het voetbal.

Er werd daarbij gekeken naar het schieten, naar de uithouding, maar ook naar de vista, de spelverdeling, de kanscreatie, ... In zes verschillende rubrieken werd daarbij uiteindelijk een aantal toppers bekeken die minstens 540 speelminuten al hebben vergaard dit seizoen.

Als we de rubrieken bekijken voor heel Europa, dan vinden we geen spelers uit de Belgische competities in de top-10. Op gebied van "Schieten" vinden we wel Coulibaly (Beerschot) in de top-10 van de spelers onder de 21 jaar. Van alle spelers in België staat hij achtste, met Bongonda, Onuachu, Koita, Nazon en Yaremchuk in de top-5.

Dat Mercier en Holzhauser één en twee zijn wat kansenontwikkeling? Dat lijkt geen verrassing te zijn met al hun assists. Odjidja, Selemani en Dompé vervolledigen de top-5. Bij de beste distributeurs vinden we Sven Kums, met verder ook Edo Kayembe, Hongla, Hans Vanaken en Dorsch tussen de besten.

Als het gaat over "Rigour" (Fysieke kracht, concentratie en timing) komen Dylan Batubinsika, Zinho Vanheusden, Jack Hendry, Noë Dussenne en Abdoulaye Seck in de top-5 terecht. Opmerkelijk: twee keer Antwerp, twee keer Standard, teams die het niet meteen makkelijk hebben ondanks alles.

Qua "Recovery" (Uithouding, tactische intelligentie en positie) komt D'Arpino niet onlogisch als nummer 1 uit de data. Makarenko, De Sart, opnieuw Dussenne en Van Damme vervolledigen de top-5 op deze statistiek.