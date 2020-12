Onwaarschijnlijk, maar realiteit! San Lorenzo-fans zijn kwaad omdat... de paus lid is geworden van Boca Juniors

De paus is normaliter hét teken van de vrede binnen de Katholieke Kerk en ver daarbuiten. Meer zelfs: in een katholiek land als Argentinië is de Argentijnse paus zelfs een volksheld. Maar voor sommigen niet meer...

Het is al langer geweten dat paus Franciscus een fervent voetbalfan is. Meer zelfs: in eigen land kwam Zijne Heiligheid telkens naar buiten als supporter van San Lorenzo. Maar net die fans kunnen niet lachen met zijn laatste actie.

Paus Franciscus is namelijk lid geworden van Boca Juniors. San Lorenzo en Boca Juniors zijn dan wel geen aartsrivalen, maar toch is er kritiek. In Argentinië is het verloochen van je clubliefde immers een vorm van heiligschennis.

Heiligschennis? Of een symbolische daad?

Het lidmaatschap is overigens eerder een symbolische daad. Boca Juniors verleent steun aan een pauselijke instelling die voor onderwijs en vorming zorgt binnen Buenos Aires. En van het één kwam het ander…