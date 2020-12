Anderlecht maakt selectie bekend voor wedstrijd tegen Charleroi: Tau opnieuw van de partij, ook Miazga is terug beschikbaar

Vanavond speelt Anderlecht tegen Charleroi in de Jupiler Pro League. Vincent Kompany kreeg goed nieuws in aanloop naar deze wedstrijd, want zo kan hij opnieuw rekenen op Percy Tau.

Anderlecht heeft deze ochtend haar selectie bekendgemaakt voor de wedstrijd van vanavond tegen Charleroi. Wie opnieuw van de partij is, is Percy Tau. De laatste wedstrijd van Tau was op de dertiende speeldag tegen Beerschot, maar daarna viel hij geblesseerd uit met een spierblessure. Zoals u HIER kan lezen, was Tau al opnieuw aan het trainen en vanavond zou hij dus meteen minuten kunnen maken in de competitie. Ook Miazga en Cullen, tegen KV Oostende er niet bij, zitten opnieuw in de selectie. Sélection / Selectie. 🟣⚪ #CHAAND pic.twitter.com/6ZsVxAH55T — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) December 18, 2020