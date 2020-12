'Laatbloeier' Thomas Henry scoort zeven wedstrijden op rij: "Kan bij geen enkele Belgische club beter zitten dan bij OHL"

Twaalf doelpunten en drie assists in je eerste vijftien wedstrijden op het hoogste niveau. Dat is wat Thomas Henry de afgelopen maanden verwezenlijkt heeft bij OHL. Een straffe prestatie van de Leuvense spits, die op zijn 20e nog in de Franse vierde klasse voetbalde.

De Franse spits scoorde alweer zeven wedstrijden op rij. Afgelopen dinsdag ontbrak Henry met een enkelblessure tegen Moeskroen. Toeval of niet, feit is wel dat OHL er twee punten liet liggen na het missen van enkele opgelegde kansen.

Voetbalkrant.com sprak met clubman Bjorn Ruytinx over de Leuvense topschutter. "Ik ben niet verrast dat Thomas het zo goed doet dit seizoen. Ik zag de voorbije seizoenen in 1B ook al dat hij vlot de weg naar doel vond. Hij had alles in huis om het te maken, ook in 1A", aldus Ruytinx.

Dat Thomas Henry pas op zijn 26e toe is aan zijn eerste seizoen op het hoogste niveau, is haast niet te geloven. "Hij heeft alle kwaliteiten die een goede spits moet hebben. Het is dan ook vreemd dat hij pas erg laat omgeschoold is tot aanvaller. Hij is dan misschien een laatbloeier, toch heeft hij nog steeds een grote progressiemarge. Maar ik hoor en zie dat hij het goed oppikt."

Met zijn 1,91m wordt Thomas Henry vaak afgestempeld als targetman. Toch is de Fransman veel meer dan enkel en alleen een pivot. "Meer zelfs, ik vind hem nog sterker als hij met zijn gezicht naar doel gaat. Hij is echt niet traag, en zijn basistechniek is erg goed. Hij laat zich veel minder vallen in vergelijking met vorig seizoen. Toen kon je hem ook gemakkelijk opnaaien. Daarin heeft hij heel wat stappen gezet", aldus Ruytinx.

"OHL op termijn topclub"

OHL plukte Thomas Henry in 2018 weg bij toenmalig reeksgenoot Tubeke. Hij ligt nog tot 2023 onder contract aan Den Dreef. Al zal er aan interesse voor de scorende spits geen gebrek zijn. "Dat zal ongetwijfeld het geval zijn. Toch ben ik ervan overtuigd dat hij op dit moment bij geen enkele Belgische club beter kan zitten dan bij OHL. OHL heeft de ambitie en de middelen om op termijn uit te groeien tot een Belgische topclub. Laat hem maar in alle rust en kalmte voortwerken in Leuven", besluit Bjorn Ruytinx.