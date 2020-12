Komt het nog goed met dit Arsenal? Na een nieuwe nederlaag weet het al zeven wedstrijden niet meer wat winnen is

Het gaat van kwaad naar erger met Arsenal. Het verloor zaterdag opnieuw op het veld van Everton en heeft ondertussen al zeven wedstrijden niet meer kunnen proeven van een overwinning. Het zakt zelfs steeds verder weg in het klassement.

Zaterdagavond stond er er opnieuw heel wat druk op de ketel voor Arsenal-trainer Mike Arteta. Er kon na teleurstellende resultaten maar best gewonnen worden, ookal speelde het op bezoek bij Everton dat de voorbije twee wedstrijden wist te winnen tegen kleppers Chelsea en Leicester City. Het geluk zit ook echt niet mee bij The Gunners. Na twintig minuten spelen kwam het op achterstand na een eigen doelpunt van Rob Holding.

Doelpunten claimen die je niet zelf maakt... Zo denkt een echte topschutter! 👊😉 pic.twitter.com/a2vDwFXq5d — Play Sports (@playsports) December 19, 2020

Daarna ging Everton-middenvelder Tom Davies aan het klungelen. Na een domme strafschopovertreding bracht Nicolas Pepe de bezoekers vanop de stip weer op gelijke hoogte. Het geluk was van korte duur. Yerry Mina bracht Everton vlak voor rust voor een tweede keer op voorsprong. De Colombiaan verzekerde hiermee een nieuwe driepunter voor de troepen van Carlo Ancelotti.

Arsenal zit nu echt met het handen in het haar. Het blijft achter met een magere 2 op 21 en weet ondertussen al zeven wedstrijden niet meer wat winnen is. Het blijft in de rangschikking op een vijftiende plaats staan. De bekerwinnaar telt maar vijf punten meer dan de eerste degradatiekandidaat Fulham, dat vanavond nog in actie komt.