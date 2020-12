Analist gelooft heel erg in speler van Club Brugge: "Als ze dat doen, kan hij transferrecord in België breken"

Weinig jongens maakten bij Club Brugge zoveel indruk in de Champions League als Charles Deketelaere. Het 19-jarige manusje-van-alles speelt zichzelf in de kijker op de linksachter en in de spits.

Gert Verheyen, analist bij Het Nieuwsblad gelooft dan ook erg hard in het talent van De Ketelaere. In de Champions League was hij tweemaal trefzeker tegen Zenit Sint-Petersburg en trapte hij Club bijna naar de volgende ronde maar de dwarsligger werkte niet mee. Verheyen denk dat De Ketelaere wel eens het Belgische transferrecord kan breken. "Als ze hem een heel seizoen in de spits spelen en hij blijft zo spelen, dan maakt hij 15 goals. Het bedrag dat ze dan voor hem op tafel zullen leggen, is ongezien in België. Dat denk ik écht", klinkt het bij Verheyen. De duurste uitgaande transfer in België is die van Jonathan David. De Canadese aanvaller trok van AA Gent naar Lille voor maar liefst 27 miloen euro. Doku trok voor een miljoen minder van Anderlecht naar Stade Renns.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Club Brugge - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.