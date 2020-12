Antwerp-speler Simen Juklerød geniet interesse uit Frankrijk en de Verenigde Staten

Met Simen Juklerød wekt een vaste waarde bij Antwerp FC de interesse op van buitenlandse ploegen. Sinds zijn komst naar stamnummer 1 in juli 2018 werkte de verdediger zich op tot titularis. Zijn prestaties kunnen dus ook andere clubs charmeren.

Volgens de Noorse en de Franse media staat Juklerød op de radar bij zowel Olympique Lyon en Girondins Bordeaux. Niet onlogisch dat de Fransen hierover berichten aangezien het om clubs uit de Ligue 1 gaat. Lyon staat momenteel derde op slechts twee punten van leider Lille. Bordeaux bekleedt de dertiende stek.

Tot daar de interesse voor Frankrijk. Ook in de Verenigde Staten zou er een gegadigde zijn om Juklerød in te lijven. New York City FC is naar verluidt in hem geïnteresseerd. Dat is een ploeg waar de City Football Group eigenaar van is.

Contract tot einde huidig seizoen

Er zou wel nog geen contact geweest zijn tussen Antwerp en deze clubs. Juklerød heeft nog een contract op de Bosuil tot juni 2021. Komt Antwerp niet tot een akkoord over een contractverlenging met de Noor, dan kunnen geïnteresseerde clubs hem volgend seizoen eventueel in huis halen zonder een transferprijs te moeten betalen.