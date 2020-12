De absolute held van de Buffalo's op Jan Breydel: "Hij heeft zijn centen moeten verdienen" en "Nooit aan mezelf getwijfeld"

Matchwinnaar voor AA Gent op Jan Breydel? Dat was misschien toch wel Sinan Bolat, die met heel wat knappe reddingen voor een clean sheet zorgde. "Ik heb nooit getwijfeld aan mijn kwaliteiten", aldus de doelman.

"Ik ben laat aangesloten bij de groep en heb de voorbereiding niet meegemaakt. Als keeper is dat toch belangrijk. Misschien dat het daarom wat minder was de voorbije maanden, maar ik ben blij met mijn prestatie vandaag en dat ik zo de ploeg heb kunnen helpen", aldus Sinan Bolat.

Nooit getwijfeld

"Hopelijk ben ik nu ook vertrokken voor de rest van het seizoen. Neen, ik heb nooit aan mezelf getwijfeld, ook niet aan mijn kwaliteiten. Ik heb de voorbije drie jaar genoeg laten zien bij Antwerp dat ik kwaliteiten heb en ben op een leeftijd gekomen dat ik weet hoe om te gaan met mindere momenten."

De komst van Hein Vanhaezebrouck was ook voor Bolat belangrijk: "De coach is heel belangrijk. Niet alleen voor mij, maar voor iedereen. Hij geeft duidelijkheid op het veld. En dan is ook de communicatie en de organisatie beter. Dan komen de clean sheets vanzelf."

Hij heeft zijn centen moeten verdienen

Die coach was ook tevreden van zijn goalie: "Sinan heeft bewezen dat hij een prima doelman is, hij stond er op alle belangrijke fases. De fouten in het verleden waren er meer van het team dan van het individu. Misschien maakte Bolat ook wel eens een foutje, maar iedereen maakt een foutje."

"De voorbije weken had hij weinig werk, nu heeft hij zich kunnen bewijzen en zijn centen moeten verdienen. En dat heeft hij ook gedaan, chapeau daarvoor."