John van den Brom stelt zich vragen bij 'onvoorstelbare' maand januari: "Club Brugge heeft telkens drie dagen rust"

John van den Brom was zaterdag tevreden met de driepunter die Racing Genk op een zakelijke manier behaalde. Volgende week volgt Waasland-Beveren in de slotmatch van 2020. Na een korte winterstop volgt dan een helse maand, dit tot grote ergernis van de Nederlander.

Met name in het tweede deel van januari werkt Racing Genk vier duels uit in amper tien dagen. Ook moet de uitgestelde wedstrijd tegen Eupen nog ergens ingepland worden. Dit is de voorlopige kalender:

9/1 KV Kortrijk uit

16/1 Moeskroen uit

21/1 AA Gent thuis

24/1 Club Brugge uit

27/1 Zulte Waregem thuis

30/1 KV Mechelen uit

John van den Brom stelde zich op de persconferentie na de gewonnen partij tegen Kortrijk luidop vragen bij het stevige speelschema. "Vier wedstrijden in tien dagen, dat is onvoorstelbaar. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt."

"Wat me opvalt, is dat Club Brugge wél telkens drie dagen rust krijgt tussen twee matchen. Volgens mij heeft de kalendermaker geen Genk-hart (lacht). Nee, het is voor iedereen een moeilijke tijd, dus dan is steun vanuit de kalendermaker ook welkom", besluit John van den Brom.