🎥 Memo Ochoa (ex-Standard) naait tegenstander rode kaart aan na sterk staaltje toneel

In Noord-Amerika werden de halve finales van de Champions League afgewerkt. Daarin liet Guillermo Ochoa zich van zijn minder fraaie kant zien.

Memo Ochoa ruilde in de zomer van 2019 Standard in voor Club América in zijn vaderland, Mexico. Zaterdagnacht (Belgische tijd) stond hij tegenover LA FC in de halve finale van de Champions League.

Op slag van rust naaide hij Eduard Atesta een rode kaart aan. De Colombiaan maakte een kleine beweging, maar de ex-doelman van Standard reageerde alsof hij een harde kopsteet moest incasseren.

Professional level shithousery from Ochoa. Pathetic pic.twitter.com/lQYoIAaR28 — Stu Holden (@stuholden) December 20, 2020

De ref trapte erin en er was geen VAR om hem te corrigeren. LA trok uiteindelijk nog aan het langste eind ((3-1) na goals van Vela (2x) en Blessing. De finale wordt afgewerkt op 23 december en daarin staat LA tegenover Tigres UANL.