Odjidja, Oulare, Defour... Spierblessures stijgen enorm laatste weken - Sportdokter Goossens: "Tegenwoordig zou je spierblessures quasi volledig kunnen voorkomen"

Steven Defour, Obbi Oulare, Vadis Odjidja, Fashion Sakala, Lucas Rougeaux... De spelers die de voorbije weken met een spierblessure uitvielen, stijgt exponentieel. De zwaardere velden zijn een deel van de verklaring, maar de kalender heeft er ook wel iets mee te maken, zoals veel trainers aanhalen.

En dan moet de maand januari nog komen. Er zijn ploegen die zes wedstrijden op 15 dagen zullen spelen. Een hels ritme... Sportdokter Chris Goossens (ex-Anderlecht, -Oostende...) zag ook een stijging in het aantal spierblessures en raadt trainers aan heel voorzichtig met hun spelersgroep om te springen. "Als je in januari niet goed oplet met de recuperatie ga je problemen hebben", vertelt hij aan Voetbalkrant.com.

Maar met de moderne technologie is dat allemaal perfect op te meten. "Het draait allemaal om creatinekinase (CK), dat is het enzym in de spieren dat de afbraak teweeg brengt. Een profvoetballer zal nooit helemaal vrij zijn van CK's, maar idealiter moet de waarde onder de 300 liggen", legt Goossens uit. "Daarboven zie je dat spelers niet meer normaal gerecupereerd geraken."

Een speler als Faris Haroun zal amper een spierblessure oplopen

Spelers als Defour, Oulare en Odjidja zijn dan ook nog risicopatiënten. "Kijk, een Faris Haroun is bijvoorbeeld een speler die niet snel een spierblessure zal oplopen. Dat is een marathonloper. Maar met jongens die voorbeschikt zijn om makkelijk blessures op te lopen, daar moet je nog voorzichtiger mee zijn. Daar moet je alle parameters in beschouwing gaan nemen voor je ze laat spelen. Als je ziet dat die te hoog oplopen, weet je dat het risico een pak groter is. En dan heb je nog de verschillende types. Een gespierde, explosieve speler - zoals Bakkali - zal veel sneller geblesseerd raken."

"Ze worden nu allemaal getest op corona 48 uur voor de match, maar ze zouden ook beter de CK's een dag voor de match controleren om te zien of een speler een intensieve inspanning als een wedstrijd aankan. Want dat is qua intensiteit nooit hetzelfde als een training. Op training ga je nooit 100 procent want er zijn rustperiodes. Je zit maar de helft van een training in de hoogste inspanningszone, terwijl dat op een match anders is."

Gaan we dan in januari een ware golf aan blessures zien? "Nee, dat denk ik niet. Je moet zekeer twee intensieve fases per week aankunnen", zegt Goossens. "Belangrijk is de recuperatie ertussen. Je mag dan ook geen intensieve trainingen gaan inlassen, maar wel vooral tactisch werken."

Soms worden er risico's genomen met spelers, maar dan moet je dat ook goed beheren

Goossens was één van de pioniers qua inspanningsfysiologie in België. "Toen ik bij Germinal Beerschot ermee begon, hadden we het eerste seizoen 43 spierblessures, het tweede nog 20 en het derde elf. Met de huidige medische tools kan je spierblessures quasi volledig uitsluiten als je wil. Alles wordt gemeten: intensiteit, inspanningsmeters, hartslag, recuperatie... In de jaren 90 lag het aantal spierblessures op een seizoen op 66 procent en dat is nu gereduceerd naar 10 procent."

Hoe komt het dan dat profclubs, die al die middelen tot hun beschikking hebben, toch nog met zoveel blessures kampen? "Omdat er uiteraard soms risico's genomen worden met belangrijke spelers. Dan is het afwegen of het het risico waard is. Dan moet je dat ook goed beheren. Een spierblessure treedt bijna altijd op na de 60ste minuut, als de vermoeidheid begint en de bewegingen minder gecontroleerd worden. Er zal wel elke wedstrijd één speler zijn waar de trainer over twijfelt om hem op te stellen. Dan moet je die zeker in het oog houden."

Ook Covid speelt natuurlijk zijn rol. "Ja, heb je al eens zwaar de griep gehad? Na 14 dagen voel je dat nog. Dat is hetzelfde met Covid, dat is niet ineens uit je lijf. Het heeft een invloed op je prestaties."