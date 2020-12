Van den Brom prikte naar kalendercommissie en meer rust voor Club Brugge, Clement reageert gevat

De maand januari - met nauwelijks een winterstop - wordt een hele drukke voor de teams uit de Jupiler Pro League en het gaat ook tot begin februari door voor de teams. John van den Brom was zeer kritisch, Philippe Clement diende hem van antwoord.

Het programma van Genk is moordend: na uitwedstrijden in Kortrijk (9/1) en Moeskroen (16/1) volgen duels tegen Gent (21/1), bij Club Brugge (24/1), tegen Zulte Waregem (27/1) en bij KV Mechelen (30/1). "Vier wedstrijden op tien dagen, onvoorstelbaar", aldus Van Den Brom. "Nog nooit meegemaakt."

Met een mogelijke inhaalwedstrijd tegen Eupen er nog ergens tussen, de bekermatch op 2 februari tegen Thes Sport en het bezoek van Anderlecht in het eerste weekend van februari een erg druk programma voor de herfstkampioen.

Drukke kalenders

"Wat me opvalt is dat Club Brugge wél telkens drie dagen rust krijgt. Steun vanuit de kalendermaker had welkom geweest", aldus nog de coach van Genk. Het klopt ook enigszins wat de coach van Genk zegt: voor de topper heeft blauw-zwart een dag meer rust.

Toch is ook het programma van blauw-zwart met duels op 10, 17, 20, 24, 28 en 31 januari, een bekermatch begin februari en een match in het eerste weekend van februari niet veel lichter te noemen. Op 18 en 25 februari moeten ze bovendien ook nog aan de bak in Europa tegen Dynamo Kiev.

Nog niet met januari bezig geweest

"Eerlijk? Ik ben nog niet met januari bezig geweest", was Philippe Clement duidelijk in zijn reactie na de 0-1 nederlaag van Club Brugge tegen AA Gent. "Ik weet wat het antwoord is waar je zit naar te hengelen."

"Je wil dat ik zeg dat we al vier maanden met Europees voetbal om de drie dagen moet spelen ... Wel, dan wil ik dat bij deze bevestigen", aldus de coach van Club Brugge. Ook blauw-zwart ziet mogelijk nog de wedstrijd tegen Eupen uitgesteld naar ergens begin 2021.