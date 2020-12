Volgens Nicky Hayen was het een terechte nederlaag voor Waasland-Beveren: "Moeilijke avond van begin tot einde"

Het werd een moeilijke avond voor Waasland-Beveren. De Waaslanders zijn er niet in geslaagd om te kunnen stunten tegen Antwerp en verloren kansloos met 0-3 na doelpunten van Refaelov, Ampomah en Mbokani.

Nicky Hayen vertelde na de wedstrijd op de persconferentie dat het een terechte nederlaag was. "Het werd een moeilijke avond van begin tot einde. De bedoeling vooraf was om te zorgen voor diepgang en creativiteit, maar achteraf moet je durven toegeven dat het een foute keuze was. We hebben er weinig van teruggezien en ook weinig diepgang gezien", aldus de trainer van Waasland-Beveren.

Hayen vindt het jammer dat ze Antwerp niet pijn hebben kunnen doen. "Zij hadden controle in de tweede helft. Er is een verschil in kwaliteit, maar we hebben zelf te weinig gebracht om het hen moeilijk te maken. Wat mij het meeste tegen steekt is dat we hen geen pijn hebben kunnen doen."

Aanvallers

De aanvallers van Waasland-Beveren kwamen vanavond voor de tweede wedstrijd op rij niet tot scoren. "Onze aanvallers werken heel hard en daar ligt het niet aan, maar soms werken ze te hard en zijn ze niet in zestien wanneer het moet. Daar gaan we aan blijven werken", legde Hayen uit.