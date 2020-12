Cercle legt lockdownfeestvierders straf op: "Geldboete die ze zullen voelen en alternatieve straf"

De spelers van Cercle Brugge die het voorbije weekend aanwezig waren op een lockdownfeestje worden aangepakt door de Vereniging.

Op de lockdownparty waren 22 mensen aanwezig, waarvan drie spelers van Cercle Brugge. Het drietal zal een straf krijgen van het lokale parket, maar ook groen-zwart gaat streng optreden teden de feestvierders.

"Ze krijgen een geldboete. Eentje die ze absoluut zullen voelen. En er komt een alternatieve straf. Wellicht zullen we die koppelen aan de Cercle Community. De spelers kunnen dan een goed doel kiezen waar ze zich zelf ook in vinden. Al dan niet COVID-gerelateerd. Maar dat zullen we praktisch vanmiddag met hen bespreken", verklaarde de woordvoerder van Cercle Brugge bij Het Nieuwsblad.