Anderlecht gaat in januari op zoek naar versterking voor één bepaalde positie

Anderlecht kreeg gisteren slecht nieuws, want doelman Hendrik Van Crombrugge zal enkele maanden out zijn omdat hij geopereerd moet worden. Daarom zal de Belgische club in januari op zoek gaan naar een nieuwe doelman.

Bij Anderlecht staat Timon Wellenreuther in doel, maar als hij ook geblesseerd zou uitvallen hebben ze bij de Belgische club een probleem, aangezien ook Van Crombrugge nog enkele maanden out zal zijn door een blessure aan de rug. Volgens SudPresse zal Anderlecht daarom op zoek willen gaan naar een nieuwe doelman in januari. Het moet een keeper zijn met ervaring en die kan leven met het feit dat hij geen hoofdrol zal krijgen bij Anderlecht.