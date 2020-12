Er wordt vlot geboden, maar shirt van verrassende speler van Antwerp is het meest populair en 9 van top 10 van Antwerpse ploegen

n het kader van de Kerstactie van de Pro League kunnen fans nog tot en met 30 december bieden op de shirts van hun favoriete spelers. In de Jupiler Pro League is voorlopig het shirt van Jordan Lukaku (Royal Antwerp FC) het meest gegeerd, zijn shirt levert tot nu toe 675 euro op.

Daarmee blijft hij Clinton Mata (Club Brugge) voor, wiens shirt nu zo’n 600 euro oplevert. Bij K. Beerschot V.A. is Tarik Tissoudali weinig verrassend de populairste met 349 euro. Help je favoriete speler en team nog tot 30 december aan de overwinning via https://www.matchwornshirt.com/proleague!

Top 10 shirts Jupiler Pro League spelers

1. Jordan Lukaku – Royal Antwerp FC - € 675

2. Clinton Mata – Club Brugge - € 600

3. Ritchie De Laet – Royal Antwerp FC - € 489

4. Simen Juklerod – Royal Antwerp FC - € 355

5. Thibault Peyre – KV Mechelen - € 350

6. Tarik Tissoudali – K. Beerschot V.A. - € 349

7. Gustav Engvall – KV Mechelen - € 329

8. Lior Refaelov – Royal Antwerp FC - € 314

9. Jordi Vanlerberghe – KV Mechelen - € 300

10. Raphael Holzhauser – K. Beerschot V.A. - € 325

Top 10 clubs Pro League

1. Royal Antwerp FC - € 5.283

2. KV Mechelen - € 5.228

3. KRC Genk - € 4.506

4. Club Brugge - € 4.289

5. RSC Anderlecht - € 3.808

6. RWDM - € 3.458

7. Cercle Brugge - € 3.402

8. K. Beerschot V.A. – 3.392

9. Royale Union Saint-Gilloise - € 2.886

10. Club NXT - €2.453

In de 1B Pro League is momenteel het shirt van Yvan Yagan (RWDM) het populairst. Wordt hij nog ingehaald door Anthony Bova of Nicolas Rommens (RWDM) ? Jij beslist! Bied nog snel mee via https://www.matchwornshirt.com/proleague. De opbrengst van de Kerstactie gaat integraal naar Younited Belgium, de sociale partner van de Pro League.

Top 10 shirts 1B Pro League spelers

1. Yvan Yagan – RWDM - € 350

2. Anthony Bova – RWDM - € 276

3. Nicolas Rommens – RWDM € 250

4. Ronald Vargas – KMSK Deinze - € 250

5. Leonardo Rocha – RWDM - € 239

6. Noah Aelterman – Club NXT - € 214

7. Thibo Baeten – Club NXT - € 214

8. Yentl Van Genechten – Lierse K. - € 200

9. Deniz Undav – Royale Union Saint-Gilloise - € 200

10. Dante Vanzeir – Royale Union Saint-Gilloise - € 200

Behalve de shirts zijn er opnieuw enkele specials te veil, waar ook al stevig op geboden werd:

Een dag achter de schermen bij voetbalcommentator Peter Vandenbempt (289 euro), een VIP-arrangement tijdens de uitzending van de finale van de UEFA Champions League (250 euro) of een gesigneerd shirt van Borussia Dortmund (289 euro).

De veiling voor de shirts van de spelers uit de 1B Pro League loopt tot 27 december om 21u. Op alle andere items kan nog geboden worden tot 30 december 21u.