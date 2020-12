Ivan Leko bevestigt de Chinese interesse: "Weet niet waarom dit nu naar buiten komt"

Ivan Leko bevestigde op een persconferentie op woensdag dat de Chinese interesse in hem echt en concreet is. De Kroaat begrijpt echter niet waarom het nieuws nu naar buiten is gekomen.

Het gerucht was dus waar: Guangzhou R&F, de club van Mousa Dembélé die sinds het vertrek van Giovanni Van Bronckhorst op zoek was naar een coach, nam contact op met Ivan Leko en bood hem naar verluidt een voorstel aan om Antwerp te verlaten. Het was de Kroaat zelf die dit bevestigde op een persconferentie op woensdag. "Kijk, er is inderdaad interesse uit China, maar er is al wat geweest in de laatste twee maanden, ik weet niet waarom het nu naar buiten komt", staat te lezen bij Het Nieuwsblad.

"Ik weet ook niet hoe het zal eindigen. Als ik zondag in Waasland-Beveren had verloren, was ik misschien ontslagen. Nu ben ik weer een goede trainer door de overwinning. We weten hoe het werkt", vervolgt de trainer. "Of ik zondag nog bij Antwerp ben? Ik voel mij goed en ik heb hier getekend met de wens om hier 4-5 jaar te blijven. Je kan echter niet voorspellen wat er morgen zal gebeuren", aldus Leko.