Vanhaezebrouck blij met vijf wissels, maar zou er nog iets aan toevoegen: "23 spelers op wedstrijdblad"

De maatregelen van de Pro League kunnen op wisselend begrip van Hein Vanhaezebrouck rekenen. Over de boetes voor vieringen is hij heel wat minder enthousiast. Over de vijf wissels is hij wel blij, maar zou er nog iets aan toevoegen.

Vanhaezebrouck ziet nog wat lacunes. “Ik vind het fantastisch dat men die nieuwe regel nu al invoert. Maar dan zou ik ook wel graag vijf jongens tegelijk laten opwarmen", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Hij lanceert ook een voorstel naar de Pro League. “En waarom kiezen we er niet voor om zoals bij de grote competities al het geval is, ook meer jongens op het wedstrijdblad in te schrijven? In alle grote competities kun je 23 jongens selecteren en dat is veel beter. Ook om elke positie dubbel te kunnen bezetten. Daarom een pleidooi om 23 jongens op de feuille te zetten en tijdens beide teams – elk achter één doel - met vijf jongens op te laten warmen.” Het boetesysteem voor vieringen kan op minder begrip rekenen. "Alle spelers zijn getest en de risico op overdracht is dan ook klein. Ik begrijp anderzijds ook wel dat mensen die zelf nooit hebben gevoetbald of de sport niet van nabij volgen, dat minder goed begrijpen.”

